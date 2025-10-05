Meşher'den 'Çağrışımlar' başlıklı panel

İlki Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında 5 Ocak 2024’te düzenlenen panelin ikincisi, 9 Ekim 2025’te Divan İstanbul’da gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden yedi konuşmacıyı bir araya getirecek olan bu etkinlik İstanbul’un sanatın çeşitli alanlarında ve hafızalardaki izlerini sürecek. Tüm güne yayılan iki oturumdan oluşan programda, akademisyenlerden yazar ve tasarımcılara, sanatçılardan oyunculara uzanan geniş bir yelpazede katılımcılar kişisel bakış açılarıyla serginin kendilerinde bıraktığı çağrışımları paylaşacak.

Sergiyi düşünme ve yorumlama biçimlerinin çeşitliliğine katkı sunacak panelin açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk yapacak. Ardından moderatörlüğünü Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın üstleneceği birinci oturumda, Zeynep Çelik “Bir Serginin Öne Çıkardığı Sorular” başlıklı konuşmasında serginin ortaya çıkardığı sorulara odaklanacak; oryantalizm ve ötekileştirme kavramlarını ele alarak bir metin ya da sanat eserinin farklı açılardan okunma biçimlerini tartışacak. Leman Yılmaz, “İstanbul: Gizemin Odağında Bir Labirent Kent” başlığıyla İstanbul’un polisiye edebiyatta ve sahne sanatlarında nasıl kurgulandığını inceleyecek; kentin kimi zaman bir karakter, kimi zaman da bir sahne olarak nasıl temsil edildiğini ele alacak. Jale Parla ise “Bir Sergiden Anılara Yolculuk” başlıklı konuşmasında sergi deneyiminden yola çıkarak kişisel bir hatırlama yolculuğu kuracak; akademik geçmişi ve kütüphane anılarını İstanbul’un kültürel belleğiyle ilişkilendirecek.

Her iki oturum da konuşmacıların kısa sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle devam edecek. Ücretsiz olark etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor. Program: 10.30 Açılış Konuşması: Nilüfer H. Konuk 10.45–12.30 / 1.Oturum Moderatör: Ebru Esra Satıcı 10.45–11.10 Zeynep Çelik: "Bir Serginin Öne Çıkardığı Sorular" 11.15–11.35 Leman Yılmaz: “İstanbul: Gizemin Odağında Bir Labirent Kent” 11.40–12.00 Jale Parla: “Bir Sergiden Anılara Yolculuk” 12.05–12.30 Soru – Cevap 12.30–14.00 Öğle Arası 14.15–16.45 / 2.Oturum Moderatör: Şeyda Çetin 14.30–14.55 Nisan Ak: “Bir Nota Kapağından Başlayan Macera” 15.00–15.25 Sadık Karamustafa: "Ben İstanbul’a Denizden Düştüm" 15.30–15.55 Elçin Poyrazlar: "Romancı Biraz da Casustur" 16.00–16.25 Tilbe Saran: “Bir Çocuk Yüzü, Bir Sokak Adı, Bir Kitap Sayfası…” 16.25–16.55 Soru – Cevap /Kapanış