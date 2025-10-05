Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Meşher'den 'Çağrışımlar' başlıklı panel

        Meşher'den 'Çağrışımlar' başlıklı panel

        Meşher, Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamında 8 Ekim'de "Çağrışımlar" başlıklı panelin ikincisini düzenliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 00:22 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meşher'den 'Çağrışımlar' başlıklı panel
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlki Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında 5 Ocak 2024’te düzenlenen panelin ikincisi, 9 Ekim 2025’te Divan İstanbul’da gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden yedi konuşmacıyı bir araya getirecek olan bu etkinlik İstanbul’un sanatın çeşitli alanlarında ve hafızalardaki izlerini sürecek. Tüm güne yayılan iki oturumdan oluşan programda, akademisyenlerden yazar ve tasarımcılara, sanatçılardan oyunculara uzanan geniş bir yelpazede katılımcılar kişisel bakış açılarıyla serginin kendilerinde bıraktığı çağrışımları paylaşacak.

        Sergiyi düşünme ve yorumlama biçimlerinin çeşitliliğine katkı sunacak panelin açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk yapacak. Ardından moderatörlüğünü Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın üstleneceği birinci oturumda, Zeynep Çelik “Bir Serginin Öne Çıkardığı Sorular” başlıklı konuşmasında serginin ortaya çıkardığı sorulara odaklanacak; oryantalizm ve ötekileştirme kavramlarını ele alarak bir metin ya da sanat eserinin farklı açılardan okunma biçimlerini tartışacak. Leman Yılmaz, “İstanbul: Gizemin Odağında Bir Labirent Kent” başlığıyla İstanbul’un polisiye edebiyatta ve sahne sanatlarında nasıl kurgulandığını inceleyecek; kentin kimi zaman bir karakter, kimi zaman da bir sahne olarak nasıl temsil edildiğini ele alacak. Jale Parla ise “Bir Sergiden Anılara Yolculuk” başlıklı konuşmasında sergi deneyiminden yola çıkarak kişisel bir hatırlama yolculuğu kuracak; akademik geçmişi ve kütüphane anılarını İstanbul’un kültürel belleğiyle ilişkilendirecek.

        REKLAM

        Öğle arasının ardından, moderatörlüğünü Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi küratörlerinden Şeyda Çetin’in yapacağı ikinci oturumda, Nisan Ak “Bir Nota Kapağından Başlayan Macera” başlıklı konuşmasında “Pera” başlıklı bir nota kapağından hareketle unutulmuş bir müzik mirasını gündeme getirecek; katılımcıları bu bestecinin kimliğini, yaşamını ve eserlerini yeniden keşfetmeye davet edecek. Sadık Karamustafa, “Ben İstanbul’a Denizden Düştüm” başlığıyla grafik tasarımın İstanbul’la kurduğu ilişkiyi aktaracak; kentin tasarımcılar üzerindeki etkilerini ve kendi kişisel deneyimlerini paylaşarak İstanbul’un görsel kültürüne dair gözlemler sunacak. Elçin Poyrazlar “Romancı Biraz da Casustur” konuşmasında casusluk ve suç romanlarında İstanbul’un rolünü ele alacak; şehrin Batı’nın Doğu tahayyülünde entrikalarla örülü bir mekân ve başkahraman olarak nasıl kurgulandığını tartışacak. Programın son konuşmacısı Tilbe Saran ise “Bir Çocuk Yüzü, Bir Sokak Adı, Bir Kitap Sayfası…” başlığıyla kişisel anılarından yola çıkarak 1960’lardan 80’lere uzanan bir İstanbul panoraması sunacak; katılımcıları şehrin büyük bir kısmına yayılan kendi kişisel tarihinden bir güzergahta dolaştıracak.

        Her iki oturum da konuşmacıların kısa sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle devam edecek. Ücretsiz olark etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor.

        Program:

        10.30 Açılış Konuşması: Nilüfer H. Konuk

        10.45–12.30 / 1.Oturum

        Moderatör: Ebru Esra Satıcı

        10.45–11.10 Zeynep Çelik: "Bir Serginin Öne Çıkardığı Sorular"

        11.15–11.35 Leman Yılmaz: “İstanbul: Gizemin Odağında Bir Labirent Kent”

        11.40–12.00 Jale Parla: “Bir Sergiden Anılara Yolculuk”

        12.05–12.30 Soru – Cevap

        12.30–14.00 Öğle Arası

        14.15–16.45 / 2.Oturum

        Moderatör: Şeyda Çetin

        14.30–14.55 Nisan Ak: “Bir Nota Kapağından Başlayan Macera”

        15.00–15.25 Sadık Karamustafa: "Ben İstanbul’a Denizden Düştüm"

        15.30–15.55 Elçin Poyrazlar: "Romancı Biraz da Casustur"

        16.00–16.25 Tilbe Saran: “Bir Çocuk Yüzü, Bir Sokak Adı, Bir Kitap Sayfası…”

        16.25–16.55 Soru – Cevap /Kapanış

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meşher
        #Hikâye İstanbul’da Geçiyor
        #sergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Habertürk Anasayfa