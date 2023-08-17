MESAM Başkanı Recep Ergül'den Erkin Koray'ın kızına yanıt

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Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 7 Ağustos'ta vefat eden sanatçının kızı Damla Koray Çamlıca, babasıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etmişti.

Damla Koray Çamlıca, "Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM" demişti. REKLAM Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, bu tepkiye yanıt verdi.

Recep Ergül, "Kızı Kanada'da yaşadığı ve acılı bir dönemde olduğu için görmemiş olabilir ama gazetecilik mesleği, araştırıp haber yapmayı gerektirir. Bu haber MESAM üyelerini ve bizleri üzmüştür. Erkin Koray'ın vefat haberini duyduğumuz anda paylaşım yapmıştık" ifadelerine yer verdi.