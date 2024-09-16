Herkesi bisiklet kullanmaya davet eden Bulut, zaman zaman kendisinin de bisikletle belediye binasına geleceğini kaydetti. Bisiklet kullanmanın insan sağlığına katkı sunduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu: "Sevgili gençlere sesleniyorum, lütfen artık oturmayalım harekete geçelim ve mümkünse araçlardan inip bisikletlerimizle ya da yaya olarak işimize gidelim, gün içerisinde daha fazla işlerimizi yaya olarak ya da bisikletlerimizle gerçekleştirelim. Bu aynı zamanda daha sağlıklı bir toplum daha sağlıklı bir doğa, daha temiz bir doğa anlamına geliyor.