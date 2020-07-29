Boya fabrikasında çalışan özel güvenlik görevlisi, sıcak havanın azizliğine uğrayınca bir anda uykuya daldı. Uyuyarak iş güvenliğini tehlikeye sokmakla suçlanan güvenlikçi tazminatsız şekilde kovuldu. Tam 6 senelik tazminattan olan güvenlik görevlisi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacakları ile kötü niyet tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise yapılan denetimlerde aksaklık tespit edildiğini, davacının 7 günlük süreçte devriyeye çıkmadığının tespit edildiğini savundu. Bu olaylar dışında da tüm uyarılara rağmen çeşitli zamanlarda işverenin güvenliğini zedelediğini, bunun üzerine davacının savunmasının alındığını, savunmasının yetersiz görülmesi ve iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedenlerinden iş akdine haklı nedenle son verildiğini dile getirdi. Davacının ücretinin bordrolardaki gibi olduğunu, fazla çalışmalarının ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini, yıllık izinlerinin kullandırıldığını, iş akdinin kötü niyetle feshedilmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket temyiz etti.
HAKLI FESİH SEBEBİ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının saat 03.30'da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedildiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: "Davacı işçi savunmasında gece saat 03.30'da tespit edilen 'uyuma' eylemini kabul etmiş, bunu havanın sıcak olmasına bağlamıştır. Davalı işverenin fesih nedeni yaptığı diğer sebepler varit değil ve haklı fesih nedeni oluşturmasa dahi güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebidir. Uyuma eylemi davacının ikrarı ile sabit olup, işverenin süresinde yaptığı fesih haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
Yargıtay kararı geçtiğimiz günlerde taraflara ulaşırken, benzer karar işverenlerin de elini güçlendirdi.
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