24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 7. Boğaziçi Film Festivali'nin 5. günü sinemanın son seansı olan 21:30’da Kovan filmi seyircilerin karşısına çıktı. Sinemanın bütünlüğünü savunan festival kapsamında Ulusal Yarışma bölümünde olan film, hayatı değişen bir kadının hikayesini seyirciler ile buluşturdu.
Yoğun katılım ile gerçekleşen filmin gösteriminin ardından, filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, başrol oyuncularından Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı. Soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü Kürşat Saygılı yaptı.
"DOĞAMIZ ÖLÜYOR"
Film ekibinden Meryem Uzerli, Kovan'ın doğaya dokunan yanına değinerek, "Her mesleğin bir zorluğu var. Film yapmak tabii ki çok zor bir şey, çok önemli bir şey. Şu andaki doğanın durumu sebebiyle bence bu konuda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Film çekmek, sanat tabii ki çok önemli ama bizim doğamız şu anda ölüyor" diye konuştu. Filmin temeline Macahel saf kafkas arılarının alınması da seyircilerden övgü aldı.
Yönetmen Eylem Kaftan, doğanın daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu filmde arılara hiçbir şekilde zarar verilmediğini belirten yönetmen, Artvin Arıcılar Derneği ve Macahel Arıcılar Derneği ile çalıştıklarını ve sahneler için kendiliğinden ölen arıları biriktirdiklerini söyledi.
"İLK GÖRÜŞMEMİZDE ÖNYARGILI GİTMİŞTİM"
Başrol oyuncusu Meryem Uzerli hakkında da konuşan Kaftan, ilk başta oyuncusuna karşı önyargılı olduğunu belirti. Ünlü yönetmen, "Biz sanat sineması tutkunları popüler oyunculara karşı biraz önyargılı kalıplar barındırıyoruz. İlk görüşmemizde de çok önyargılı gitmiştim. Hatta bu rol için uygun olmadığını düşündüğümü de söyledim. Ancak zamanla beni çok şaşırttı. Bana, 'Bu filmi kimse izlemesin, önemli değil. Biz kendi aramızda izleyelim. Bu benim için bir okul' demişti. Hakikaten de hepimiz için öyleydi" diye konuştu.
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