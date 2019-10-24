"DOĞAMIZ ÖLÜYOR"

Film ekibinden Meryem Uzerli, Kovan'ın doğaya dokunan yanına değinerek, "Her mesleğin bir zorluğu var. Film yapmak tabii ki çok zor bir şey, çok önemli bir şey. Şu andaki doğanın durumu sebebiyle bence bu konuda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Film çekmek, sanat tabii ki çok önemli ama bizim doğamız şu anda ölüyor" diye konuştu. Filmin temeline Macahel saf kafkas arılarının alınması da seyircilerden övgü aldı.