Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Merve Özbey, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. Özbey, birlikte çalıştığı menajerlik şirketinin sahibi Hakan Özgül ile konser toplantısı yaptı.

Keyifli olduğu görülen Merve Özbey, koronavirüs salgına karşı maske takmayı ihmal etmedi. Konser toplantısı yaptıklarını söyleyen şarkıcı, beyaz tulumu ile göz kamaştırdı.