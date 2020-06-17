"YATAK ODAMI SORAMAZLAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp.