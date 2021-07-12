"MELEK YAVRUM BENİM"

Özbey, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bu fotoğrafa, "Bugün 40’ımız doldu... Allah’ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat, iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk şeker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir 'Maşallah'ınızı alırız" notunu düşmüştü.