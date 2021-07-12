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Merve Özbey: Aile her şeydir - Magazin haberleri

Merve Özbey: Aile her şeydir

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte objektif karşısına geçti. O anları Instagram'dan paylaşan Özbey, "Aile her şeydir" ifadelerini kullandı

12.07.2021 - 10:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan çiçeği burnunda anne, kızı ile paylaşımlarına devam ediyor. 

  • "AİLE HER ŞEYDİR"

    32 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün evinde eşi ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte kamera karşısına geçti. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Özbey, gönderisine, "Aile her şeydir..." ifadelerini not düştü. Merve Özbey'in paylaşımı takipçilerinden 79 binden fazla beğeni aldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

  • "MELEK YAVRUM BENİM"

    Özbey, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bu fotoğrafa, "Bugün 40’ımız doldu... Allah’ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat, iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk şeker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir 'Maşallah'ınızı alırız" notunu düşmüştü.

  • "GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"

    Şarkıcı, kız bebek dünyaya getireceğini ise, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

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