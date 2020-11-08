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bertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaz aylarında Bebek'te aynı araç içinde görüntülenen oyuncu Merve Oflaz, önceki akşam iş insanı Allan Hakko ile birlikte Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

İkili, yakın arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları iddia edilen çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Burcu Esmersoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran iş insanı Allan Hakko'nun Merve Oflaz ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Haklarında çıkan iddialarla ilgili konuşan Oflaz, "Aramızda bir şey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" demişti.

Allan Hakko da konuyla ilgili, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.