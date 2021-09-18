Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Merve Oflaz önceki gün Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Birkaç gün önce bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko ile aile yemeğinde tanışan Oflaz, gazetecileri fark edince adımlarını hızlandırdı.

33 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Benim özelim" yanıtını verdi.