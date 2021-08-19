Aşk tam gaz!

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İş insanı Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Çift, önceki gün Etiler'deki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi.





Oldukça keyifli oldukları görülen ikili, restorandan ayrılırken kahve alıp, el ele yürüyüş yaptı.



