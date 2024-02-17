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        Haberler Magazin Merve Dizdar yeni sevgilisi Cihan Ayger ile görüntülendi - Magazin haberleri

        Merve Dizdar yeni sevgilisiyle galada

        Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 'Zaferin Rengi' filminin galasına yeni sevgilisi Cihan Ayger ile el ele katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:31
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Meslektaşı Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında evlenip 2021'de boşanan Merve Dizdar, Cihan Ayger ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          Çift, önceki akşam 'Zaferin Rengi' filminin galasına el ele katıldı.

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          İlişkisi hakkında konuşan Merve Dizdar, "Cihan, ciddi bir Fenerbahçeli. Bugün onun da isteğinden ötürü buraya gelmek istedik. Birçok arkadaşım da filmde de oynuyor. Ben gelecektim zaten birlikte gelmek istedik. Ruhunuz duymadı ama değil mi?" diyerek güldü.

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