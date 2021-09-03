"KURDUĞUM HAYALLERİN TAM ORTASINDAYIM"

Oyuncu, "Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım." dedi.