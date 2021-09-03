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Merve Dizdar: Şu anda kurduğum hayallerin tam ortasındayım - Magazin haberleri

Merve Dizdar: Şu anda kurduğum hayallerin tam ortasındayım

Bilinmeyenlerini anlatan Merve Dizdar, "Ben hep hayal kurarım" dedi. Ünlü oyuncu, sözlerini, "İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım" şeklinde sürdürdü

03.09.2021 - 10:43 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Eltilerin Savaşı", "Mucize Doktor" ve "Masumlar Apartmanı" gibi birçok projede rol alan Merve Dizdar, samimi açıklamalarda bulundu. Bestyle Dergisi'ne konuşan Dizdar, hayallerinden bahsetti. 

  • "KURDUĞUM HAYALLERİN TAM ORTASINDAYIM"

    Oyuncu, "Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım." dedi.

  • "AYIRT ETMİYORUM"

    "Masumlar Apartmanı"ndaki rolüyle dikkat çeken Merve Dizdar, projeleri türüne göre seçmediğini belirtti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Dizdar, "Komedi ya da dram ayırt etmiyorum ben. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim." şeklinde konuştu.

  • "ÇIĞLIK ATARAK EZGİ'Yİ ARAMIŞTIM"

    "Gülben" karakterini canlandırmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan ünlü oyuncu, "İyi ki Gülben ben oldum. O kadar güzel bir rol ki... Ablamın Ezgi Mola olduğunu duyduğum gün dün gibi aklımda, çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım. Tüm ekibi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

  • "SORU SORMAYI ÇOK SEVERİM"

    Enerjik bir insan olduğunu da dile getiren Merve Dizdar, "Arkadaşlarımın yanında hep enerjiğimdir. Hep gülerim, hep yüksek sesle bir şeyler anlatırım, soru sorarım. Çok da severim başkalarına soru sormayı, hep merak ederim." dedi.

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