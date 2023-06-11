Kadın oyuncular arasında Türk sinemasının en prestijli ödülünü kazanan Merve Dizdar, “Ödülle hayatınızda bir şeyler değişti mi?” sorusunu “Değişen bir şey olmadı ama herkes çok mutlu oldu. Ben de bu yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu tek başıma mutlu olabileceğim bir şey değil. Herkesin gözünde çok mutlu olduklarını hissediyorum. Çünkü uluslararası bir başarı olduğu için herkes mutlu. Ben değil, bir başkası da olsa insanlar mutlu olurdu diye düşünüyorum” diye cevapladı.

Ödül konuşması nedeniyle bir kesim tarafından eleştirilen Merve Dizdar, bunun hatırlatılması üzerine “Canları sağ olsun... Diyecek bir şeyim yok” dedi. Konuşması yazılı metinden okuyan Dizdar, bu yöndeki eleştirilere ise “Konuşmamı yazdım. Benim için normal bir şey” diye konuştu.

İleriye doğru kariyer planlaması yapmadığını ifade eden Merve Dizdar, “Üretmeye odaklıyım. Bu böyle devam edecek. Ödül almak beni baskı altında bırakmıyor. En ufak işimden en büyük işime kadar aynı özveriyle çalışıyorum. En iyisini yapmaya odaklıyım” ifadelerini kullandı.