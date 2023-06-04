Fransız yazar Jean de La Bruyère'in de dediği gibi "Doğru iş yaptığında ödül bekleme, yaptığın iyi iş zaten senin için en büyük ödüldür."

Evet, işimizi sevmek, mesleğimize ve meslektaşlarımıza saygı duymak bir büyük ödüldür ama hangimiz başarılarımızın ve vizyonumuzun bir heykelcikle kalabalıklar önünde takdir edilmeyi arzulamayız ki?

Gurur ve şevk verir...

Hele ki uluslararası bir ödül olursa...

Sinema, televizyon ve müzik alanında bugüne kadar yurt dışında uluslararası organizasyonlarda birçok ödül kazandık.

Geçtiğimiz hafta Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde layık görüldüğü ödül, Türk sineması adına bir ilk olmasının yanı sıra 'en' özelliği taşıyor.

Prestij açısından bakacak olursak bazı uluslararası organizasyonlar, daha ön plana çıkıyor.

Elbette o organizasyonlarda kazanılan ödüller de daha prestijli oluyor.