"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"



'İhanet' iddialarına da yanıt veren ünlü oyuncu, şu açıklamayı yapmıştı:



Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum...