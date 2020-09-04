"NE GÜZEL GÖZLER"

"YAŞADIKLARIMIZ SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsmail Hacıoğlu, şunları söyledi:

'Boşanıyoruz' dedik, evde kırılmadık eşya bırakmadınız. Elinizde delil yokken, dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz.

'Sebebi buymuş, bakın', 'Kesin bu yüzden boşandılar' diyorsunuz. İlişki dediğiniz bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı, ne de sesimiz yükseldi birbirimize.

Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak, boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım... Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla...