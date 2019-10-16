Merve Bulut kimdir?

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1998 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen oyuncu 1.72 cm boyunda 59 kg ağırlığındadır. Kahverengi gözlere sahip olan oyuncunun saç rengi de kahverengidir. 32 yaşına giren oyuncunun bilinen bir sevgilisi yoktur. Instagram hesabında 6 Bin üzerinde bir takipçisi olan Merve Bulut’un hayvan sevgisi takdire şayandır.
İlk olarak 2012 yılında yayınlanan fakat kısa süren Uçurum dizisi ile televizyon oyunculuğuna başlayan Merve Bulut, ardından 2015 yılında başrollerini Hazal Kaya, Aras Bulut İynemli, Ceyda Düvenci, Murat Aygen gibi değerli oyuncuların paylaştığı Maral Dizisinde Hamiş Karakterini canlandırdı. Bu dizide kendisini ispatlayan Merve Bulut, 2017 yılında Kara Yazı dizisinde Başrollerini Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı gibi uta oyuncuların olduğu dizide bir rol aldı aksilik bu ki bu dizide oyuncu kadrosunun kalitesine nazaran kısa sürdü ve yayından kaldırıldı. Üstelik bu dizide o kadar iddialı idiler ki Kara Yazı dizisine ait bir de radyo kurdular. Türkiye’de ilk kez radyosu olan bir dizi idi Kara Kazı. Radyonun ismi ise “Juke Box Karayazı” idi. Merve Bulut bu dizide Sedef karakterine hayat vermiştir.
Merve Bulut son olarak yine 2017 yılında yayına giren Yıldızlar Şahidim dizisinde Mercan karakterine hayat vermişti ve bu dizide henüz 4. bölümde iken final yapmıştı. 2018 yılında da tiyatro da Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları oyununda yer almıştır ve böylelikle Tiyatro oyunculuğuna da adım atmıştır.
Merve Bulut, beyaz perdede sergilediği ilk performans ise 2014 yılında Bir Küçük Eylül Meselesi isimli sinema filminde Garson Emine karakteri ile olmuştur.
Güzel oyuncu Merve Bulut son olarak Fox Tv ekranlarının 2019- 2020 yeni yayın dönemine damgasını vuran Mucize Doktor Dizisinde Sekreter Gülin karakterini canlandıracak. Gülin, 20’li yaşlarının ortasında cerrahi bölüm sekreteridir. Kötü bir aşk macerasından yaşadıktan sonra kendisini tamamen aşka kapatmıştır. Hastahanenin sahibi Beliz ile arası çok iyidir ve onun hastanede adeta kolu ayağıdır. Ayrıca Sekreter Gülin Beliz’e içten içe hayranlık duymaktadır
Merve Bulut’un rol aldığı tiyatro, sinema ve diziler
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