Merve Boluğur'un şarkısı Murat Dalkılıç'ı TT yaptı!

"HAYDİ, DİZGİNLE BENİ!"

Merve Boluğur, sözlerinde kendi imzasının bulunduğu, aranjesini ise Mert Aydın'ın yaptığı yeni şarkısını Instagram'dan şu sözlerle duyurdu:

Sözler; Şşşşttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca... Piişşşt kendine gelememişssin, ölüyorsun anlasana... Acıttığın 'geçmiş' artık koymaz ki bana... Kimse kesmez seni, haydi gölgelerde ara. Tehlike çanları çalıyor, dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına... Haydi, dizginle beni. Birleştir, al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alacağım, istediğimde de çıkarıp, oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden, geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor. Tutkuları boylayalım arzular örtüştüğünde. Sesler çığlıkları alt etsin. Tenler birbirini ölesiye sevsin...