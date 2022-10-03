Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Merve Boluğur, Eylül ayının başında evlenme teklifi aldığı Mert Aydın ile evlendi. 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.