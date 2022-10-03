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Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mert Aydın mesleği ne?

Merve Boluğur ile evlendi! Mert Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Geçtiğimiz akşam nikah masasına oturan Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın sosyal medyanın gündemine geldi. Boluğur'un eşi Mert Aydın hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

03.10.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi. Gündeme gelen bu haberin ardından Mert Aydın'ın hayatı hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Peki, Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mert Aydın mesleği ne? İşte detaylar...

  • Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Merve Boluğur, Eylül ayının başında evlenme teklifi aldığı Mert Aydın ile evlendi. 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

  • MERT AYDIN KİMDİR?

    6 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merr Aydın, 14 yaşında müzik eğitimi almaya başlamıştır. Ajda Pekkan, Irmak Arıcı, Sinan Akçıl, Behzat Gerçeker, Linet gibi isimlerle çalışan Mert Aydın, Nokta müziğin kurucusudur.

  • Yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, düğün hazırlıkları sırasında çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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