Seyirciden reaksiyon alamadı: Biraz ayağa kalkın!

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Şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başladığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkarmıştı.

34 yaşındaki Boluğur, dün akşam Cahide Alaçatı'da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur, seyirciden beklediği reaksiyonu alamadı.

"HADİ CANLANIN!"

Ünlü isim, "Hadi canlanın, abi biraz ayağa kalkın!" dedi ama yine de olmadı. Boluğur'un o anları sosyal medyada gündem oldu.

"HAYDİ, DİZGİNLE BENİ!"

Merve Boluğur, sözlerinde kendi imzasının bulunduğu, aranjesini ise Mert Aydın'ın yaptığı yeni şarkısını Instagram'dan şu sözlerle duyurmuştu:

Sözler; Şşşşttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca... Piişşşt kendine gelememişssin, ölüyorsun anlasana... Acıttığın 'geçmiş' artık koymaz ki bana... Kimse kesmez seni, haydi gölgelerde ara. Tehlike çanları çalıyor, dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına... Haydi, dizginle beni. Birleştir, al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alacağım, istediğimde de çıkarıp, oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden, geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor. Tutkuları boylayalım arzular örtüştüğünde. Sesler çığlıkları alt etsin. Tenler birbirini ölesiye sevsin...

Ayrıca Merve Boluğur'un şarkısını duyanlar, oyuncunun 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı müzisyen Murat Dalkılıç'ı anmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Boluğur için, "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi." şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Bu paylaşımların üzerine Dalkılıç, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

Merve Boluğur ve eski eşi Murat Dalkılıç

"BİR SEN EKSİKTİN"

Boluğur'un şarkıcılığa adım attığını duyurmasının ardından ilk tepki Işın Karaca'dan gelmişti.

Karaca, sosyal medya hesabından, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı.

Işın Karaca

"MÜZİK PİYASASI KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Oyuncu Merve Boluğur'un şarkı çıkaracağını açıklamasının ardından Işın Karaca'dan gelen tepkiyi değerlendiren eski manken Tuğba Özay ise konuyla ilgili şunları söylemişti:

Müzik piyasası kimsenin tekelinde değil. Yeteneği varsa olabilir. Ben Işın Karaca'ya katılmıyorum. 'Haydi bir dinleyin, görün bakalım' diyebilirdi. Ayrıca birçok oyuncunun sesini de çok beğeniyorum.