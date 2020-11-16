Bir dönem Sinem Kobal ile birlikte Küçük Sırlar adlı dizide rol alan Merve Boluğur, "Sinem ile hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok naif ve çok profesyonel bir insan. Herkes ekmeğinin peşindeydi o dizide. Benim rolüm yan roldü ama daha çok sevildi. Çok keyif alarak oynuyordum. İnsanlar da enerjimi hissetti, o karakter sevildi. Benim hiçbir zaman kendimi ön plana atma gibi derdim olmadı." dedi.