"DAHA O KADAR SIYIRMADIM"

Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı.

Boluğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönderdiği ise merak konusu oldu.