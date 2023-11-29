Merve Boluğur çıplak zannedildi! Ünlü güzel sosyal medyanın diline düştü!

Instagram hesabında 3.9 milyon takipçisi olan Merve Boluğur'un pozu kısa süre içerisinde 19 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları Boluğur'u Britney Spears'a benzetti. Bir süredir sosyal medyada müstehcen hallerini paylaşan Britney Spears çocukları tarafından da çıplak pozları yüzünden tepki görmüştü.