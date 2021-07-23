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Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer - Magazin haberleri

Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasını çarptırılan Boluğur, gelen eleştirilere, "Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer." yanıtını verdi

23.07.2021 - 09:28 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Açıklamaları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'ndaydı.

    Boluğur, aşk soruları karşısında, yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinde biri olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Ben tutkulu bir kadınım, çekim benim için çok önemli. Fakat bir taraftan da yalnızlığı seven bir yanım da var. Hayatı akışında yaşıyorum." dedi.

  • "ALBÜM TEKLİFLERİ ALDIM"

    Şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlatan Boluğur, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum. Albüm için teklifler de aldım. Küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenmek kafası." ifadelerini kullandı.

  • "BENDEN SAĞLIK GEÇER"

    Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Boluğur, maske kullanmadığı için aldığı eleştirilere de yanıt verdi.

  • Ünlü oyuncu, "Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum, sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer." diye konuştu.

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