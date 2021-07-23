"ALBÜM TEKLİFLERİ ALDIM"



Şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlatan Boluğur, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum. Albüm için teklifler de aldım. Küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenmek kafası." ifadelerini kullandı.