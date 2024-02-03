Merve Boluğur: Barışmadık

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Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim 2022'de evlenmiş; 53 gün sonra, 23 Kasım 2022'de boşanmışlardı. Boluğur, boşanma kararını; "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" diyerek duyurmuştu.

Boşandıkları günden itibaren bir kaç kez yeniden birlikte oldukları yönünde söylentiler çıktı. O söylenti, geçtiğimiz günlerde yinelendi.

Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın ile barıştıkları, yeniden birlikte oldukları yönündeki iddialara açıklık getirdi. Boluğur, bu konuda; "Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok. Aşka değil işe odaklandım. Müzik yapmak istiyorum" diyerek Aydın ile yeniden birlikte olup - olmadığı konusuna son noktayı koydu.