Merve Boluğur'a takipçilerinden yorum: Sil bu fotoğrafı - Magazin haberleri

Merve Boluğur'a takipçilerinden yorum: Sil bu fotoğrafı - Magazin haberleri

Merve Boluğur, imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi. Son halini de sosyal medyadan yayımlayan Merve Boluğur'un tarzı bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

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Boluğur'un saç modelini beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Sil bu fotoğrafı" yorumlarını yaptı.