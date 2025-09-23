Habertürk
        Merter nerede? Merter hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Merter nerede? Merter hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Merter, bulunduğu şehrin en bilinen tekstil ve toptan hazır giyim merkezlerinden biridir. Zaten Türkiye'de toptan giyim dendiğinde akla ilk olarak Merter gelir. Ticaret ve kolay ulaşım açısından önemli bir noktada yer alan Merter, özellikle moda ve tekstil sektöründeki işletmelere ev sahipliği yapar. Peki Merter nerede?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 09:09 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:09
        Merter nerede?
        MERTER NEREDE?

        Merter nerede? İstanbul Avrupa Yakası’ndadır. Türkiye’nin en büyük tekstil ve konfeksiyon ticaret merkezlerinden biri olma bayrağı taşır. Yoğun iş hayatı, mağazaları, showroom’ları ve alışveriş olanakları ile her gün birçok kişi buraya gelip gider. Merter, toptan alıcıların yanı sıra perakende müşterilerin de uğrak noktasıdır. Merkezi konumu sayesinde şehrin birçok yerinden buraya gelen insan trafiği yoğundur.

        MERTER HANGİ ŞEHİRDE?

        Merter hangi şehirde? İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Bahçelievler ilçesi sınırlarında bulunan bir semt olan Merter, merkezi konumu ile giyim alanında en sık ziyaret edilen alanlardan birindedir.

        MERTER HANGİ İLDE?

        Merter hangi ilde? İstanbul’dadır. Kentin en hareketli iş ve alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinir. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve en gelişmiş ili olduğundan Merter de ticari açıdan büyük öneme sahiptir.

        MERTER HANGİ BÖLGEDE?

        Merter hangi bölgede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunur. Bölge, sanayi ve ticaretin en yoğun olduğu coğrafi alanlardan biridir. Zaten perakende ve toptan giyim dendiğinde akla ilk olarak Merter gelir.

        MERTER KONUMU NEDİR?

        Merter konumu nedir? Bahçelievler ilçesi sınırları içinde yer alan Merter, E-5 Karayolu’na ve toplu taşıma ağlarına oldukça yakındır. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarıyla kolayca ulaşılabilen bir yeri vardır.

        MERTER HAKKINDA BİLGİLER

        • Burası önemli bir ticaret merkezidir.
        • Türkiye’nin en büyük toptan tekstil ve hazır giyim merkezlerinden biridir.
        • Merter’e metro, metrobüs, minibüs ve otobüs gibi birçok toplu taşıma aracı ile kolayca ulaşım sağlamak mümkündür.
        • Bölgede binlerce tekstil firması, showroom ve toptancı mağazası faaliyet hâlindedir.
        • E-5 Karayolu’na yakınlığı ve merkezi konumu ile avantajlı noktadadır.
        • Özellikle tekstil sektöründe çalışan binlerce kişi için önemli bir iş merkezidir.
        • Toptan ve perakende alışveriş yapmak isteyenler için seçenek yelpazesi geniştir.
        • Ticari turizm açısından yerli ve yabancı alıcıların ziyaret ettiği bir lokasyondur.
        • Çevresinde iş merkezleri, oteller ve konut alanları bir aradadır.
        • Merter, aynı zamanda zaman zaman moda ve tekstil fuarlarına ev sahipliği yapar.
        • Günün her saati hareketli bir yapıya sahiptir ve İstanbul’un ticaret hayatının kalbindedir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
