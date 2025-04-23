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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens'in geleceği şekilleniyor - Galatasaray Haberleri

        Mertens'in geleceği şekilleniyor

        55 gün sonra ilk 11'e dönen Dries Mertens Galatasaray'ı Konya'da zafere taşıdı; üç asist birden yaptı

        Giriş: 23.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:03
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          Ligde lider durumdaki Galatasaray Türkiye Kupası’nda da ilk finalist oldu.

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          Yarı finalde deplasmanda Konyaspor’la karşılaşan sarı-kırmızılılara turu getiren isimlerden biri ise Dries Mertens’ti.

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          Şubat itibarıyla ilk 11’deki yerini kaybeden Belçikalı futbolcu 55 gün sonra sahaya 11’de çıktı.

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          Victor Osimhen’e şık bir orta kesen tecrübeli yıldız ilk asistini yaparken Roland Sallai’nin ikinci golünde de yine şık bir tek pas verdi.

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          Yusuf Demir’in son dakikalarda attığı golün de hazırlayıcısı olan Belçikalı futbolcu maçı üç asistle tamamladı ve yıldızlaştı.

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          Morata’nın 11’e eklemlenmesi, devamında Okan Buruk’un Lemina-Torreira-Sara üçlüsünü tercih etmesiyle kulübeye dönen Mertens’in geleceği netleşmiş değil.

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          Geçen sezon sonunda da futbolu bırakmayı düşünen ancak eşinin ısrarıyla bir sezon daha devam eden Belçikalı’nın sözleşmesi sona eriyor.

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          Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens’i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı sebebiyle düşünmüyor.

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          Sarı-kırmızılı kulüp futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens’e de teknik heyete katılma teklifi yapacak.

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          Belçikalı futbolcu ise futbolu bir süre bırakarak ailesiyle birlikte dünyayı gezme planları yapıyor.

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