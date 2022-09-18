Oyuncunun temsilcisi, "Evet Juventus ile somut bir şekilde görüştük. Bize oldukça iyi bir teklif sundular. Mertens uzun süre düşündü ama kalbini dinleyerek reddetti. Çünkü yıllarca Napoli'de oynamıştı ve Juventus'a gitmeyi bir ihanet olarak gördü. Napoli bize yeni sözleşme için çok az bir para önermişti. Pazarlık payı yoktu. 'Alın veya gidin' dediler. Mertens'in Galatasaray'a transferi dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok uzun bir süreçti" dedi.