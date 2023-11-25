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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens 2 gol 1 asist ile döndü - Galatasaray Haberleri

        Mertens 2 gol 1 asist ile döndü

        Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı müsabakada Dries Mertens maçın adamı seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 22:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:17
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        Mertens 2 gol 1 asist ile döndü
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        Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu yerine tercih ettiği Belçikalı yıldız, performansıyla alkış topladı. Maçın ilk yarısında forvet arkasında, ikinci yarıda ise sağ kanata kayarak oynayan Dries Mertens, 2 gol 1 asit ile maça damga vurdu.

        Bu sezon 4'üncü kez rakip fileleri havalandıran Belçikalı on numara asist sayısını ise 5'e yükseltti. Tecrübeli yıldız futbolcu, uzun bir süre sonra ilk 11'e döndüğü sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla alkış toplarken 10 numarada söz sahibi olacağını bir kez daha gösterdi.

        Maç sonunda oğlu Ciro ile birlikte taraftarlara 3´lü çektiren Mertens büyük sevinç yaşadı.

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