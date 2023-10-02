Mert Yazıcıoğlu'ndan takipçisine jest! Mesaj atıp, adresini istedi!

Yazıcıoğlu şimdi de, sosyal medyadan bir hayranına yaptığı jestle gündeme geldi. Yeni adıyla X eski adıyla Twitter'da gözlüklü fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu'na hayranı 'Gözlüğünü bana yollamak için kaç para istiyorsun' yorumunu yaptı.