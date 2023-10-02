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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu'ndan takipçisine jest! Mesaj atıp, adresini istedi!

        Mert Yazıcıoğlu'ndan takipçisine jest! Mesaj atıp, adresini istedi!

        Şimdilerde Burak Özçivit ile birlikte Berber dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisine jest yaptı. Yazıcıoğlu'nun hareketi gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:01
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        • 1

          Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini sonlandırdıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa süreli bir birliktelik yaşayan Mert Yazıcıoğlu, magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

        • 2

          Yakın zamanda Burak Özçivit ile birlikte başrolü paylaştığı Berber dizisiyle seyirci karşısına çıkacak olan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı da geçtiğimiz haftalarda magazin takipçilerinin dikkatini çekmişti.

        • 3

          Yazıcıoğlu şimdi de, sosyal medyadan bir hayranına yaptığı jestle gündeme geldi. Yeni adıyla X eski adıyla Twitter'da gözlüklü fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu'na hayranı 'Gözlüğünü bana yollamak için kaç para istiyorsun' yorumunu yaptı.

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          Kendisine atılan yorumu gören yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu da hayranına mesaj atarak adresini istedi. Ecem isimli bu kullanıcı da Yazıcıoğlu'nun bu mesajını paylaştı.

        • 5

          İşte o anlar...

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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