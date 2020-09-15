Mert Öcal, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir spor mağazasından kısa süreli alışveriş yapan Öcal, yeni saç stili ile dikkat çekti.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, daha sonra aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.