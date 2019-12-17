İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda okuyan Mert Yağız Köksal (7),10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Minik Mert'in ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Köksal'ın ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı getirildi.