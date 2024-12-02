Mert Günok'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Mert Günok maçın ardından konuştu.

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İşte deneyimli file bekçisinin açıklamalarından satır başları:

Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, aynı şeyleri söyledik. O evreyi çoktan geçtik. Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz. Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok. Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim. Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim.

Fenerbahçe derbisi artık taraftarlarla barışmak ve yukarı doğru çıkmak istediğimiz bir maç olacak.