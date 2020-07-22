Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Fenerbahçe'nin ardından bu kez de Medipol Başakşehir forması altında şampiyonluk yaşayan ve 3. kez lig kupasını kaldıran Mert Günok, performans olarak da kariyerinin altın çağını yaşıyor. Turuncu-Lacivertli ekipte sergilediği performansla Milli Takım'ın da 1 numarası olan 31 yaşındaki eldiven, Başakşehir'in bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda forma giydi. Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan ve bu kulvarda Süper Lig'in en iyisi olan Mert, şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri maçı sonrası Habertürk'e kısa bir açıklama yaptı.

BAŞAKŞEHİR'LE 2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Büyük bir sevinç yaşadığını ve takım olarak zor bir iş başardıklarını ifade eden Mert Günok, hakkında çıkan transfer iddialarını da yanıtladı. "Başakşehir'le yola devam mı?" sorusuna "Kulübümle sözleşmem devam ediyor" yanıtını veren Mert Günok, ayrılık iddialarına adeta kapıyı kapattı. Muslera'nın sakatlığı sonrası adı Galatasaray'la anılan Mert Günok'un Medipol Başakşehir'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.