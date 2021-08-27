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Haberler Magazin Mert Fırat: Yine yollarda kaldık - Magazin haberleri

Mert Fırat: Yine yollarda kaldık

Ünlü oyuncu Mert Fırat, önceki gün 1,5 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle seyir halindeyken Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fırat, "Malum İstanbul trafiği gördüğü gibi... Yine yollarda kaldık." dedi

27.08.2021 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Mert Fırat: Yine yollarda kaldık - Magazin haberleri
"Yine yollarda kaldık"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz gün aracıyla seyir halindeyken Baltalimanı'nda görüntülendi. 1,5 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle objektiflere yansıyan Fırat, gazetecilerin, "Yeni otomobiliniz hayırlı olsun." demeleri üzerine, teşekkür etti.

"YOLLARDA KALDIK"

İstanbul trafiğinden dert yakınan 40 yaşındaki oyuncu, "Malum İstanbul trafiği gördüğü gibi... Yine yollarda kaldık." diyerek, gülümsedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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