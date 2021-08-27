Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz gün aracıyla seyir halindeyken Baltalimanı'nda görüntülendi. 1,5 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle objektiflere yansıyan Fırat, gazetecilerin, "Yeni otomobiliniz hayırlı olsun." demeleri üzerine, teşekkür etti.

İstanbul trafiğinden dert yakınan 40 yaşındaki oyuncu, "Malum İstanbul trafiği gördüğü gibi... Yine yollarda kaldık." diyerek, gülümsedi.