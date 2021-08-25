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Mert Fırat: Evladımız pandeminin bize hediyesi oldu - Magazin haberleri

Mert Fırat: Evladımız pandeminin bize hediyesi oldu

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızı Seyhan Mia'yı kucağına alan Mert Fırat, pandemi sürecinde baba olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Her ne kadar hepimiz çok zor süreçler geçirsek de evladımız pandeminin bize hediyesi oldu. Tarifi olmayan bir mutluluk..." ifadelerini kullandı

25.08.2021 - 07:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi 'Kilit'in galası önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti.

    27 Ağustos'ta vizyona girmesi beklenen filmde, Fırat ve Pamuk'un yanı sıra usta oyuncu Mustafa Alabora, Timur Acar ve Asuman Dabak gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

  • "EVLADIMIZ BİZE PANDEMİNİN HEDİYESİ OLDU"

    Geceye eşi İdil Fırat ile birlikte katılan Mert Fırat, gala sonrası eşiyle birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Pandemi sürecinde baba olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mert Fırat, "Her ne kadar hepimiz çok zor süreçler geçirsek de evladımız pandeminin bize hediyesi oldu. Tarifi olmayan bir mutluluk..." dedi.

  • "ANNELİK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

    İdil Fırat ise konuyla ilgili, "Sevginin bu kadar yoğun olduğu başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Annelik çok güzel bir duygu. İkimize de benzetiyorlar." ifadelerini kullandı.

  • BABASI EVLİLİĞE KARŞI MI ÇIKTI?

    Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, 2018'in temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

    İdil Fırat'ın iş insanı babası Önder Fırat'ın bu evliliğe karşı çıkıp, nikaha katılmadığı iddia edilmişti. Fırat, nişan törenine de gitmemişti.

  • KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

    Ünlü çift, geçtiğimiz yıl kasım ayında pandemi sürecinde anne-baba olmuştu. İkilinin kız bebekleri dünyaya gelmiş ve Seyhan Mia adını vermişlerdi.

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