"İHANET" DEDİKODULARI

Daha sonra Mert Fırat'ın eşini aldattığı öne sürüldü. Hakkında çıkan 'ihanet' iddialarına yanıt veren Fırat, söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

26.03.2021

Av.Mehmedali Barış Beşli...