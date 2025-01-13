Mert Demir'den hakkında çıkan iddialara cevap: Reklam ilişkisi değil

"ÇOK SEVDİĞİM, AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM"

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."