"Nevresimler'in teması yalnızlık"

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Sözü ve müziği Mert Carim'e, prodüktörlüğü Gökhan Türkmen'e ait olan "Nevresimler"in düzenlemesi Alper Anık imzası taşıdı.

Carim, yeni teklisinde, "Teması yalnızlık ve tek kalmışlık olan 'Nevresimler'in bu duyguları yaşayan insanlara tercüman olması dileği ile... 'Nevresimler'de çok değerli müzisyen dostlarım bana eşlik etti. Şarkının ruhunu ve hissiyatını dinleyiciye olduğu gibi aktarmaktı amacımız ve öyle de olduğu için çok memnunum." dedi.

Üretime durmaksızın devam eden Mert Carim'e yeni şarkısı "Nevresimler"de Tunç Çakır, Feryin Kaya, Alper Anık, gibi müzisyenler eşlik etti.

"Nevresimler", tüm dijital platformlarda yerini aldı.