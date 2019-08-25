Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin Yenişehir İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Habertürk'te Beycan Üçkardeş'in haberine göre; toplantıdaki konuşmasında canice katledilen Emine Bulut ve aynı kaderi paylaşan binlerce kadın ile eşinden şiddet gören kadınlar için adalet çağrısı yaparak başlayan Başkan Seçer, “Kadınlarımıza ve kadın haklarına sahip çıkıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Daire Başkanlığı’nı kuracaklarını söyleyen Başkan Seçer, “Kadınların günlük yaşamlarındaki sorunlarıyla alakadar olacak, onların hakkını, hukukunu savunacak, onları ekonomik hayata katacak, hayattaki zorlukları kolaylaştıracak çalışmaların altına imza atacağız” dedi. Seçim döneminde sözünü verdikleri Kadın Dairesi Başkanlığı’nı kurarak farkındalık oluşturacaklarını belirten Seçer, “Demokrasinin temel unsurlarının başında gelen kurumların toplumun önemli konularına parmak basmaları, faaliyet yürütmeleri aslında siyaseti de, siyasetçiyi de, yöneticileri de şekillendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Daire Başkanlığı’nı kuracağız. Kadınların günlük yaşamlarındaki sorunlarıyla alakadar olacak, onların hakkını, hukukunu savunacak, onları ekonomik hayata katacak, hayattaki zorlukları kolaylaştıracak çalışmaların altına imza atacağız. Bunları kadınlarımızın desteğiyle yapacağız. Özellikle gönüllülük esasına göre çalışacak olan bu yapıda Cumhuriyet Halk Partili kadınları da bu faaliyetlere katkı sunmaya davet edeceğiz. Onun altyapısını oluşturuyoruz. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz” dedi.