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Mersin Konya Arası Kaç Km?

İki şehir arasındaki kilometre farkı en merak edilen sorulardan biridir. Karayolları ya da havayolları fark etmeksizin yolculuklar için önceden hazırlık sağlanmalıdır. Yolculuğa başlamadan önce varış sağlayacağımız şehirle bulunduğumuz şehir arasında kaç kilometre olduğunu merak ederiz. Tarsus Otoyolu üzerinden iki şehir arasındaki mesafe 358 kilometredir. D715 karayolu üzerinden ise ortalama 341 kilometreye denk gelmektedir. Seçmiş olduğunuz karayoluna göre iki şehir arasındaki kilometre farkı değişmektedir.

Mersin Konya Arası Kaç Saat?

Kimi zamanlar özellikle şehirlerarası yolculuklar saat farklarından dolayı gözümüzde büyüyebilmektedir. İki şehir arasındaki ulaşım kaç saat süreceğini belirleyen etken kullandığınız taşıta bağlıdır. Araçla bölgeye ulaşım ortalama 4 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Otobüs tercih edecekseniz bölgeye ulaşım 5 saat 30 dakika sürmektedir. Mersin’de hali hazırda bir havalimanı olmamasından dolayı uçuşlar bölgeye yakın havalimanlarına gerçekleştiriliyor.

Konya Mersin Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs firmaları sabit hızda ve rotasyonda hareket eder. Kişisel aracımızla gerçekleştirdiğimiz yolculuklarda ise hızı ve mola yerlerini kendimiz belirleriz. Konfor yönünden de araçla ulaşım ön plana çıkmaktadır. Konya ile Mersin arasının araçla kaç saat sürdüğü kullandığınız karayoluna göre farklılık göstermektedir. Mersin’den Konya’ya Tarsus otoyolu üzerinden yaklaşık 4 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Konya Mersin Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

81 ilimizin her bir noktasında şehirlerarası terminaller hizmet sunmaktadır. Alternatiflerin bu kadar çok olması otobüs taşımacılığının önünü açmaktadır. Konya ile Mersin arasında en uygun ulaşım tercihlerinden biri de şüphesiz ki otobüslerdir. İki şehir arasında hizmet sağlayan pek çok otobüs firması yer almaktadır. Lüks Ereğli Turizm, Yeni Diyarbakır Seyahat Mersin Seyahat, Özkaymak, Kamil Koç, Mersin Nur Turizm, , Adıyaman Anka Turizm, Has Diyarbakır Seyahat, Villa Seyahat, Kontur Turizm bu otobüs firmalarından bazılarıdır. Otobüs firmalarının kendilerine ait mola yerleri ve hizmetleri bulunmaktadır. İki şehir arasındaki otobüs yolculuğu ortalama 5 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Konya Mersin Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Günümüzde uçak yolculuğu hem sunulan hizmetler hem de kolay gerçekleştirilen seyahatler yönünden tercih edilmektedir. Özellikle uzak mesafeli şehirler ve yurtdışına gerçekleştirilen seyahatlerden havayolları ulaşımı ilk tercihlerden biridir.

Konya ile Mersin arasında uçuş gerçekleştirilememektedir çünkü Mersin ilimizde havalimanı bulunmamaktadır. Bunun yerine Konya Havalimanı’ndan aktarmalı olarak önce Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş gerçekleştirilir. Buradan ise Adana Havalimanı’na varış sağlanır. Adana Havalimanı üzerinden otobüsle ya da araçla Mersin’e ulaşım sağlayabilirsiniz. Aktarmalı olarak gerçekleştirilen uçuşlar aktarım bekleme süresine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel bir saat aralığından bahsetmek gerekirse uçuşlar 4 saat ile 6 saat arasında sürmektedir.

SAMSUN - ORDU ARASI KAÇ KM?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk