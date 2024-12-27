Mersin'in SECAP çalışması tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın, Haziran 2022'de TÜBİTAK-MAM ile yürütmeye başladığı "Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" hazırlandı.

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atmasını sağlamayı amaçlayan SECAP çalışması sonucunda; 2019-2021 dönemi sera gazı emisyonlarının yüzde 45'nin konut ve hizmet binaları, yüzde 24'ünün ulaşım, yüzde 22’sinin ise endüstriyel süreçler ile ürünlerden kaynaklandığı belirlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya, küresel ölçekte en büyük sorunlardan birinin iklim değişikliği konusu olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin yerelden küresele büyük tehditler oluşturduğunu ifade eden Kaya, "İklim değişikliğine etmen olan sera gazı emisyonları envanterinin oluşturulmasıyla ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlamaktı. SECAP bünyesinde bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Diğer kurumların da katıldığı paydaş toplantıları yapıldı. Bunların sonucunda ise 2022 yılında başlayan SECAP hazırlanması projemiz, 2024 yılında resmileşerek web sayfamızda yerini aldı" dedi.

SECAP hazırlanırken birçok veriye tanık olduklarını vurgulayan Kaya, "Bunlardan biri de sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağının yüzde 45 ile konut ve kamu binaları olması. Yüzde 24’ünün ulaşım sektöründen, yüzde 22’sinin ise endüstriyel faaliyetlerden gerçekleştiğini gördük. Mersin’de kişi başına düşen emisyon miktarının 9.1 kilogram karbondioksit eşdeğeri olduğunu hesapladık. Türkiye'de bu ortalama 6.35 kilogram karbondioksit eş değeri. Buradan kıyasladığımızda; kentimizde yüzde 30’luk fazlalık görünüyor. 2055 yılına kadar da mevcuttaki karbondioksit emisyonlarının projeksiyon hesabına göre, sera gazı emisyonlarının hesabını da gerçekleştirdik" diye konuştu.

SECAP'ı hazırlamanın yanı sıra izlenmesi, takibi ve süreçlerle alakalı da diğer kurumların yönlendirilmesiyle ilgili bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"SECAP referans alınarak, 2019-2023 yılını da kapsayacak şekilde sera gazı emisyon envanteri raporunu hazırladık ve bunu da web sayfamızda yayınladık. Aynı zamanda uluslararası platformlarda da iklim değişikliği ile mücadelemizle ilgili görünürlüğümüzü artırabilmemiz için, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLE) - Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Track Raporlama Platformu adında bir platforma üye olduk. Burada da raporlamamızı sürdürmekteyiz. CDP raporlaması çerçevesinde SECAP sunumu yapıldı ve burada da iklim değişikliğiyle ilgili en önemli raporlamalardan birisi olan Mersin İklim Değişikliği Risk ve Kırılganlık Analiz Raporumuz web sayfamızda yerini aldı."