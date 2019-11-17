Olay TEM otoyolu Tarsus-Pozantı bölümü Damlama mevkiinde yaşandı. F.C.’nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Hakan Bulut'un haberine göre, sürücü F.C., aracını hemen güvenlik şeridine park etti ve kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerinde yardıma gelmesine rağmen alevler aracın her tarını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aracı tamamen saran alevleri söndürdü.

Şans eseri yaralanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.