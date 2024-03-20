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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:21
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

        Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #Mersin
        #tarihi eser
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