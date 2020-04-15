Mersin'de şehit babasından sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik desteği

AA

Bitlis'te 2006'da kullandığı savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin'in babası Duran Şahin, Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek Kovid-19 salgınıyla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve yüz koruyucu siperlik desteğinde bulunmak istediğini belirtti.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Şahin ile Tarsus Devlet Hastanesine gitti.

Şahin burada Başhekim Emre Direk'e 100 adet yüz koruyucu siperlik teslim etti.

Başhekim Direk, Şahin'e anlamlı davranışından dolayı teşekkürlerini sundu.