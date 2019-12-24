Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MERSİN HAVA DURUMU 24 ARALIK

Meteoroloji'nin verilerine göre, Mersin'de akşam saatlerinde başlayan yağış yarın da devam edecek. Mersin'de yarın hava sıcaklığı da 13 - 14 derece olacak.