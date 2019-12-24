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Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan 'okullar tatil' iddiasına açıklama

Mersin'de okullar tatil mi? sorusu, kentte akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından gündeme geldi ve sosyal medya da 'yarın okulların tatil edileceğine dair' iddialar çıktı. Mersin Valisi Ali İhsan Su söz konusu iddiaları ve "Mersin'de yarın okullar tatil mi sorusuna cevap verdi

24.12.2019 - 00:53 | Güncelleme:
mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MERSİN HAVA DURUMU 24 ARALIK

Meteoroloji'nin verilerine göre, Mersin'de akşam saatlerinde başlayan yağış yarın da devam edecek. Mersin'de yarın hava sıcaklığı da 13 - 14 derece olacak. 

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
SALI24.00 - 03.001313802848
SALI03.00 - 06.001010792848
SALI06.00 - 09.001414822253
SALI09.00 - 12.001414781951
SALI12.00 - 15.001414802338
SALI15.00 - 18.001414802643
SALI18.00 - 21.001414792543
SALI21.00 - 24.001313822341

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