Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine ekipler sevk edildi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Merkez Mahallesi Hal Caddesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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İş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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