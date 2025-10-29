Habertürk
        Mersin'de feci kaza! 3 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Mersin'de feci kaza! 3 can kaybı!

        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:01
        Mersin'de feci kaza! 3 can kaybı!
        Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı.

        BİR YARALININ DURUMU AĞIR

        Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

