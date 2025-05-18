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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de acı olay! 20 yaşındaki genç boğuldu | Son dakika haberleri

        Mersin'de denize giren genç boğuldu

        Mersin'de serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Ahmet A. boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:59
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        Mersin'de acı olay! 20 yaşındaki genç boğuldu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde denize giren 20 yaşındaki kişi boğuldu.

        Menderes Mahallesi Soli sahilinden denize giren Ahmet A'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizde arama yapan dalgıç polisler, kıyıdan 300 metre açıkta buldukları Ahmet A'yı karaya çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ahmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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